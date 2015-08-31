Почетный президент «Рубина»: «Не вижу, кто может заменить Билялетдинова»

Почетный президент казанского «Рубина» Камиль Исхаков заявил, что замены главному тренеру клуба Ринату Билялетдинову на данный момент не видит:

«Самое главное – кого на кого менять. Можно отправить тренера в отставку, если есть на кого поставить. На горизонте я не вижу реальной фигуры, которая могла бы возглавить такой именитый известный клуб, выступающий в еврокубках. У «Рубина» серьезное имя. Трудно судить, есть ли такой свободный специалист», – сказал Исхаков.

Напомним, после 7 туров «Рубин» занимает в таблице 15-ю строчку, имея в своем активе лишь три очка.