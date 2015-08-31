«Интер» купит Борини, если не удастся подписать Эдера

В случае, если трансфер нападающего «Сампдории» Эдера в «Интер» сорвется, «нерадзурри» готовы приобрести форварда «Ливерпуля» Фабио Борини, который не попадает в заявку «красных».

Миланцы готовы отдать 10 миллионов евро за Эдера (9 миллионов сразу и один в качестве бонусов), однако «Сампдория» не готова отпускать нападающего сборной Италии. Если договориться клубам не удастся, «Интер» планирует предложить такую же сумму за Борини, которого связывают с переходом в «Сандерленд» за 11 миллионов евро.

Что касается самого итальянца, он предпочел бы возвращение на родину.

В последний день работы трансферного окна от «Интера» ожидают новых трансферов – клуб предложил 3 миллиона евро «Галатасараю» за полузащитника Фелипе Мело. Также существует вероятность отъезда защитника Жуана в «Рому».

Манчини: «Интеру» нужно больше футболистов»