Билялетдинову предложено добровольно уйти в отставку

Сегодня временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил президенту ФК «Рубин» Валерию Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову добровольно сложить с себя полномочия по управлению клубом – в связи с низким уровнем игры команды, сообщается на официальном сайте республики.

Вопрос дальнейшего управления ФК «Рубин» будет рассмотрен на ближайшем заседании Попечительского совета клуба.

Напомним, после семи туров чемпионата России «Рубин» с тремя набранными очками находится в «зоне вылета».