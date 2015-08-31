Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Билялетдинову предложено добровольно уйти в отставку

31 августа 2015, 11:02
12

Сегодня временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил президенту ФК «Рубин» Валерию Сорокину и главному тренеру команды Ринату Билялетдинову добровольно сложить с себя полномочия по управлению клубом – в связи с низким уровнем игры команды, сообщается на официальном сайте республики.

Вопрос дальнейшего управления ФК «Рубин» будет рассмотрен на ближайшем заседании Попечительского совета клуба.

Напомним, после семи туров чемпионата России «Рубин» с тремя набранными очками находится в «зоне вылета».

Россия. Премьер-лига Рубин Билялетдинов Ринат
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hummergt4
1441009024
И придёт к нам Гончаренко... или иностранец высокого класса...
Ответить
maksspartak
1441009827
да уж весело
Ответить
rico2015
1441009899
БЕСИТ УЖЕ ВЕЗДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕЗЕТ (( БИЛ НОРМ ТРЕНЕР )) ОН НЕ ВИНОВАТ ЧТО КОМАНДА КАК БРЕВНО )) УБИРАЙТЕ ВСЕХ ТОГДА С КОМАНДЫ )) ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ НЕ УСТРАИВАЮТ ))
Ответить
zamsb
1441010374
Бердыев плох, играл от обороны. Расстались. Белялетдинов плох, игры нет совсем. Расстаемся. Господа вы как то определитесь чего вы сами хотите и сколько денег на свои "хателки" готовы потратить.
Ответить
n272nm
1441011277
Очень трудно понять, зачем нужно было убирать Бердыева. Не знаю, что так такого натворил туркмен, но при нем Рубин был топ-клубом, который был способен выиграть у Барселоны. Теперь Рубин - пустое место, эдакий мальчик для битья, самобытный коллектив уровня пердива. Зачем убрали Бердыева?!
Ответить
астраханец
1441011671
Ожидаемо
Ответить
Barcelonec003
1441011952
Рано еще так с горяча рубить...так бы правительство наше работало бы..чтобы после пыры недель работы-добровольно в отставку подали..
Ответить
Nesterenko
1441014752
Рано еще увольнять, в группу ЛЕ вышли!
Ответить
zullluz
1441020480
Ну наконец то.
Ответить
denmig
1441020618
а где юрка зотов - здесь или на соккере? по идее ему самое место тут , в тухляшке)))
Ответить
Главные новости
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
6
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
2
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
8
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
8
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
7
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
8
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
6
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
11
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+