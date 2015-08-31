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Хохлов: «Пенальти должен был бить Ткачев»

31 августа 2015, 06:28
2

Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов отметил, что его команда выполнила план на игру в матче седьмого тура РФПЛ с ЦСКА (0:1), но одна ошибка в конце встречи привела к поражению его подопечных. Наставник краснодарцев также выделил игру Андрея Аршавина и отметил, что пенальти на последних минутах встречи должен был пробивать Сергей Ткачев, а не Лоренцо Мельгарехо.

– Сложно комментировать что-либо, когда все решается в последние пять минут игры. План на матч мы выполнили, но недосмотрели в защите. В частности, контратаки армейцев, одна из которых и привела к голу.

– Вы провели лучшую игру в сезоне, но опять проиграли…

– Лучше бы этой была худшая игра, но мы заработали три очка. С ребятами это обсуждали, знали, можем играть гораздо лучше, но у меня нет объяснения, почему в одной игре мы действуем, как сегодня, а в другой – на порядок хуже.

– Что с Игнатьевым?

– У Влада травма. Он в команде.

– Аршавин провел лучший матч за «Кубань».

– А разве его уровень прежде вызывал вопросы? Я в нем не сомневался. Прежде он был не в форме, которую сейчас активно набирает. Ведь не бывает так, что ты пропустил межсезонную подготовку, а потом спокойно играешь на пределе возможностей. Скоро он будет приносить еще большую пользу.

– Пенальти бил Мельгарехо. Он штатный исполнитель?

– Должен был бить либо Аршавин, либо Ткачев. Но так как Андрей был заменен, то бить должен был Сергей. Но Мельгарехо решил сам ударить и не забил.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей Ткачев Сергей Бальде Ибрахима Мельгарехо Лоренцо Хохлов Дмитрий
Комментарии (2)
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suhow6
1441005413
печально. в фнл пора вернуться
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Аланский патриот
1441014505
Лучше бы ты Хубулова в стартовый состав ставил.
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