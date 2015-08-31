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    «Спартак» продал Кротова в «Уфу»

    Нападающий «Спартака» Вячеслав Кротов отныне будет выступать за «Уфу». Сообщается, что контракт футболиста с его новым клубом рассчитан на несколько лет, а сумма сделки составляет 500 тысяч евро. За «Спартаком» осталось приоритетное право выкупа.

    Ранее Кротовым интересовался «Амкар», желавший арендовать его до конца сезона.

    В «Спартак» Кротов перешел в 2012 году из «Волгаря», а его дебют в основе красно-белых состоялся в мае 2013 года. При Мурате Якине Кротов сумел закрепиться в основе и провел за «Спартак» десять матчей во второй половине прошлого сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.08.2015 02:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      karlss0n 31 августа 2015, 12:25

      Очень рад за Славу. Конечно ,лучше бы Турцию...

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      Рейтинг: +826

      Grag 31 августа 2015, 11:43

      Удачи!!!

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      Рейтинг: +11

      denis777_77 31 августа 2015, 08:35

      http://fcufa.pro/allarticle/le
      nta/58-news-komanda/2586-gendi
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      ilis-po-lichnomu-kontraktu

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      Рейтинг: +55

      red-white-power 31 августа 2015, 07:45

      "десть матчей"
      ну без ошибок никак не можете

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