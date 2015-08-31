Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Переключусь на сборную либо в самолете, либо завтра утром»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поведал о том, как сильно он волнуется перед началом работы со сборной.

    «Пока не успел переключиться на сборную. Сделаю это либо в самолeте, либо завтра утром. Очень сложный график, большую часть времени занимали вопросы и проблемы, связанные с ЦСКА. Спрашиваете, не волнительно ли? Волнительно мне было и несколько минут назад, во время матча с «Кубанью». Мне сложно представить, что можно волноваться больше. И в клубе, и в национальной сборной составлен план работы, расписаны тренировки. Я уже понимаю, как пройдут индивидуальные беседы, что будет на теориях», - рассказал Слуцкий.

    Кроме того, наставник переживает, примет ли сборная его тренерские идеи.

    «Безусловно, это новый процесс, поэтому понятно, что волнение присутствует, но это волнение некоего иного характера. В ЦСКА волнение за результат матча, а тут волнение по поводу того, как будут восприняты идеи командой, где есть не только московские «армейцы».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.08.2015 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 31 августа 2015, 00:30

      Не волнуйся, Вася тебя прикроет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11