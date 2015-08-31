Слуцкий: «Переключусь на сборную либо в самолете, либо завтра утром»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поведал о том, как сильно он волнуется перед началом работы со сборной.

«Пока не успел переключиться на сборную. Сделаю это либо в самолeте, либо завтра утром. Очень сложный график, большую часть времени занимали вопросы и проблемы, связанные с ЦСКА. Спрашиваете, не волнительно ли? Волнительно мне было и несколько минут назад, во время матча с «Кубанью». Мне сложно представить, что можно волноваться больше. И в клубе, и в национальной сборной составлен план работы, расписаны тренировки. Я уже понимаю, как пройдут индивидуальные беседы, что будет на теориях», – рассказал Слуцкий.

Кроме того, наставник переживает, примет ли сборная его тренерские идеи.

«Безусловно, это новый процесс, поэтому понятно, что волнение присутствует, но это волнение некоего иного характера. В ЦСКА волнение за результат матча, а тут волнение по поводу того, как будут восприняты идеи командой, где есть не только московские «армейцы».