Бундеслига. «Вердер» побеждает в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги встречались «Вердер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Первый гол в этом матче был забит с пенальти, который исполнил на 39-й минуте Йоханссон. Однако еще до перерыва «Боруссия» ответила голом Штиндля.

Начало второго тайма также выдалось результативным: Вестергор вновь вывел хозяев вперед. В концовке встречи «Боруссия» осталась вдесятером, а «Вердер» мог забить и третий мяч, однако Видвальд не реализовал одиннадцатиметровый.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур.

Вердер (Бремен) – Боруссия (Менхенгладбах) 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Йоханссон (с пенальти), 39; 1:1 – Штиндль, 45; 2:1 – Вестергор, 53.

Удаления: Джака, 87.