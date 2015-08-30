Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вернблум: «Я хочу зарабатывать больше. Это обычный бизнес»

30 августа 2015, 11:22
30

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заключит с клубом новый контракт, если руководство повысит шведу зарплату, сообщает издание aftonbladet.se. Сейчас по неофициальным данным, 29-летний футболист получает 1,58 миллиона евро в год.

«Пока ситуация 50 на 50. Руководство клуба знает, чего я хочу. Если ЦСКА согласится, то мы заключим соглашение.

Я хочу зарабатывать больше. Я не занимаюсь благотворительностью. Не здесь, за границей. Чем больше я зарабатываю, тем больше они вкладывают в меня и тем больше я могу играть. Это обычный бизнес. Когда я переехал в Голландию, то понял, что главное – обеспечить себе будущее.

Если я не получу денег, то их получит кто-то другой. Так это работает. Нельзя быть простаком», – завил Вернблум.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Патриот777
1440923525
мне бы таких денег на всю жизнь хватило
Ответить
Карабас Барабас
1440925425
Верблюд какой-то а не Понтус.
Ответить
sochi-2013
1440926741
Все работают за деньги. Такова жизнь!
Ответить
Serjoga
1440928158
Зажрались!
Ответить
Romeo.smr
1440929926
Это уже жадность...
Ответить
MaxReds
1440930081
ну по-сути это очень мало всего лишь 30000€ в неделю. игрок его уровня явно заслуживает больше...к примеру Хави Гарсия из Зенита получает 90000€ а он явно не лучше если не наоборот.
Ответить
Бан
1440936088
Молодчина Понтус, выложил правду-матку без понтов про клубный патриотизм и прочую, любимую болельщиками, муть. Все кто его осуждают, или школьники, или лицемерят. Любой человек хочет работать и зарабатывать. Чем больше, тем лучше.
Ответить
Forwart
1440940231
Футболистов не осталось, одни бизнесмены
Ответить
Agron86
1440945370
Вот так и спорт умирает!
Ответить
гоша 344
1440949930
абсолютно прав. он продает свой труд
Ответить
Главные новости
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
5
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
2
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
8
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
7
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
5
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
7
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
8
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
6
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
10
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
15
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
10
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+