Вернблум: «Я хочу зарабатывать больше. Это обычный бизнес»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заключит с клубом новый контракт, если руководство повысит шведу зарплату, сообщает издание aftonbladet.se. Сейчас по неофициальным данным, 29-летний футболист получает 1,58 миллиона евро в год.

«Пока ситуация 50 на 50. Руководство клуба знает, чего я хочу. Если ЦСКА согласится, то мы заключим соглашение.

Я хочу зарабатывать больше. Я не занимаюсь благотворительностью. Не здесь, за границей. Чем больше я зарабатываю, тем больше они вкладывают в меня и тем больше я могу играть. Это обычный бизнес. Когда я переехал в Голландию, то понял, что главное – обеспечить себе будущее.

Если я не получу денег, то их получит кто-то другой. Так это работает. Нельзя быть простаком», – завил Вернблум.