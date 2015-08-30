Губернатор Самарской области поздравил «Крылья Советов» с победой над «Зенитом»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил «Крылья Советов» с победой в матче седьмого тура чемпионата России против «Зенита» (3:1). Чиновник выразил надежду на то, что этот успех повысит посещаемость домашних матчей самарцев.

«Хочу сказать большое спасибо команде, Франку Веркаутерену и всему тренерскому штабу за эту яркую победу над одним из флагманов российского футбола. «Крылья» показали себя сплоченным и боевым коллективом, способным отбирать очки у любого соперника. Самарские болельщики верят в вас и ваши успехи, постоянно доказывая это посещаемостью на домашних матчах, которая является одной из лучших в РФПЛ. Надеюсь, что победа над «Зенитом» привлечет еще больше любителей футбола на трибуны «Металлурга». От всей души желаю «Крыльям» дальнейших успехов и высокого полета!» – заявил Меркушкин.