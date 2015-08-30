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  • Торбинский: «Локомотив» отличает слаженная командная игра»

Торбинский: «Локомотив» отличает слаженная командная игра»

30 августа 2015, 00:31

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский прокомментировал игру «Локомотива», с которым краснодарцы встретятся в рамках седьмого тура РФПЛ.

«Нам предстоит очень тяжелая игра, поскольку «Локомотив» сейчас находится в хорошей форме и прекрасно стартовал в чемпионате. Команда у «железнодорожников» сбалансированная, в ней трудно кого-то выделить. «Локо» сейчас отличает, прежде всего, слаженная командная игра. В удачном старте нашего ближайшего соперника не вижу ничего удивительного», – делится своим видением соперника Торбинский.

Также футболист отметил роль главного тренера «Локомотива» Игоря Черевченко.

«Костяк команды не меняется уже несколько лет, футболисты за это время успели сыграться. Да и главный тренер Игорь Черевченко давно находится в коллективе в разных ролях, ему прекрасно знакомы игроки и их возможности. Под его руководством «Локомотив» качественно подготовился к сезону и теперь выдает результат».

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Торбинский Дмитрий Черевченко Игорь
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