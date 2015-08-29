Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Даудов: «Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации»

Даудов: «Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации»

29 августа 2015, 09:23
3

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал итог игры грозненской команды с «Уралом».

«Матч «Урала» и «Терека» завершился вничью, хотя каждая из команд была близка к победе. Игрой подопечных я доволен. Проигрывая в два мяча, ребята переломили игру, проявили характер, вышли вперед, но чуть не хватило для победы. Практически во всех матчах, за исключением игры с «Зенитом», мы претендовали на победу, но итог – шесть ничьих.

Сама игра, носившая бескомпромиссный характер, подтвердила лживость и чeрный пиар горе-специалистов от мира футбола и не только. Действующие лица – футболисты – ответили им своей игрой, и, наверное, только регламент не позволяет им заявить во всеуслышание то, что они о них думают. Говоруны всех мастей перед игрой сочиняют небылицы, а футболистам – готовиться и играть. Заслуженную оплеуху от футболистов получили и букмекеры. Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации. Встает вопрос – а не специально ли это делается? Никому не позволено бросать тень на клубы, за это нужно отвечать. Считаю, футбол должен быть защищен от черного пиара, а сами «пиарщики» – нести ответственность в нормах, установленных законодательством», – сказал Магомед Даудов.

РФПЛ. «Урал» – «Терек». Все голы

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Swamp_07
1440835993
Закрыть бы все эти конторы и тотализаторы!
Ответить
Torvald64
1440838065
А в чем виновата контора и в чем была недостоверность информации? У них был вал ставок на Терек, они скорректировали коэффициенты, а потом вообще закрыли линию. То, что этому случаю придали огласку, вполне возможно, предотвратило договорной матч. Хотя тут ещё надо разбираться. Ведь вполне возможно, что после того, как вся волна поднялась, клубы могли договориться сыграть вничью, чтобы и очки остались у всех, и "чистыми" выйти. Я не утверждаю, что так и есть, но нет причин такую версию и отвергать тоже.
Ответить
Abrekkk
1440845335
Букмекеров на кол, желательно толстый!
Ответить
Главные новости
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
1
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
Все новости
Все новости
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
5
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
7
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
6
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
15
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
10
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+