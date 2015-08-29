Даудов: «Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации»

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал итог игры грозненской команды с «Уралом».



«Матч «Урала» и «Терека» завершился вничью, хотя каждая из команд была близка к победе. Игрой подопечных я доволен. Проигрывая в два мяча, ребята переломили игру, проявили характер, вышли вперед, но чуть не хватило для победы. Практически во всех матчах, за исключением игры с «Зенитом», мы претендовали на победу, но итог – шесть ничьих.



Сама игра, носившая бескомпромиссный характер, подтвердила лживость и чeрный пиар горе-специалистов от мира футбола и не только. Действующие лица – футболисты – ответили им своей игрой, и, наверное, только регламент не позволяет им заявить во всеуслышание то, что они о них думают. Говоруны всех мастей перед игрой сочиняют небылицы, а футболистам – готовиться и играть. Заслуженную оплеуху от футболистов получили и букмекеры. Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации. Встает вопрос – а не специально ли это делается? Никому не позволено бросать тень на клубы, за это нужно отвечать. Считаю, футбол должен быть защищен от черного пиара, а сами «пиарщики» – нести ответственность в нормах, установленных законодательством», – сказал Магомед Даудов.

РФПЛ. «Урал» – «Терек». Все голы