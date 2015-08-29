Веркаутерен: «В игре с «Зенитом» не помешает немного удачи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о своих ожиданиях в матче 7-го тура РФПЛ с «Зенитом».

– Как команда себя ощущает после победы над «Кубанью»? Рабочий настрой сохраняется?

– Мы сохранили спокойствие после той игры. Команда была очень спокойной, но внимательной, сконцентрированной на подготовке. Эйфории не было. Каждый занимался своим делом.

– «Зенит» – это один из флагманов российского футбола, в их составе много звездных игроков. Однако в этом сезоне питерцы теряли очки дома. Что нужно сделать «Крыльям», чтобы повторить это еще раз?

– Сделать то, что и «Краснодар» – не пропускать голов, очень хорошо защищаться. Использовать свои шансы, которые могут появиться в игре, а таких шансов много не будет. Ну и немного удачи тоже не помешает. Нужно играть очень организованно и дисциплинированно.

– В РФПЛ всего два тренера-иностранца и они встречаются между собой в следующем туре. Эту игру можно назвать особенной, хранящей в себе особый подтекст?

– Совсем нет. Я играю не против тренера. Команда будет играть против другой команды. Конечно, я буду очень рад встретить хорошего и именитого тренера. Но самое важное для меня – результат моей команды.

– Новый защитник «Крыльев» Шелдон Бато сможет сыграть в Санкт-Петербурге?

– Бато очень хорошо адаптировался, поскольку он уже работал со мной. Он знает свои задачи. Также является плюсом то, что он имел игровую практику вплоть до последней недели перед своим приездом в Самару. Физически он готов. Мы лишь провели его восстановление после перелета. На сегодняшний момент мы готовы без проблем использовать Шелдона на нескольких позициях. Поэтому если мы успеем в пятницу его зарегистрировать, то он будет в обойме и, может быть, даже в стартовом составе.

– Сам Бато говорил о своей универсальности на поле. Вы уже видите, где он сможет сыграть в ближайшем матче?

– Мы будем использовать его максимально полезно для команды. Если нужно, он сыграет в центре защиты. Но он может сыграть и левого защитника, и правого полузащитника, и в центре полузащиты. Может и забивать голы при стандартах. Это важно для команды.