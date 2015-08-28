Бердыев планирует усилить команду еще одним игроком

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подвел итоги матча с «Амкаром» (1:0), а также рассказал о возможных приобретениях команды.

– Неплохо сыграли, с желанием, – подчеркнул Бердыев. – Схему поменяли, немного стали более агрессивно действовать, но еще есть над чем работать. Мы ожидали от «Амкара» и вариант в три центральных защитника, и были готовы и к той, и к другой схеме.

– Гаджи Гаджиев сказал, что игроки «Ростова» провоцировали соперников...

– Провокаций я не видел. Игра складывалась как складывалась.

– Как оцените дебют Нобоа?

– Фактически он месяца четыре вообще не играл. В Греции он не провел ни одной игры. Поначалу были ошибки. Я всегда говорил, что Нобоа – это тот игрок, который сильно нам поможет. Ну и конкуренцию никто не отменял.

– Верно ли, что вы арендуете у «Динамо» Ротенберга?

– Да, мы заинтересованы в нем. Но это не значит, что он будет иметь какие-то преференции – просто нам нужны защитники. Еще одна позиция вполне возможна до конца трансферного окна.

– Это позиция вратарская?

– Вратарская тоже возможна.