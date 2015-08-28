Рахимов: «Про договорной матч спросите тех идиотов, кто это пишет и говорит об этом»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча 7-го тура РФПЛ с «Уралом» (3:3) еще раз отметил, что игра не носила договорного характера.

– Сгорели миллионы тех, кто не выиграл сегодня в букмерских конторах, вы потеряли два очка…

– Спросите тех идиотов, кто это пишет и говорит об этом. Бараньи высказывания и бараньи идеи я комментировать не хочу.

– Чего не хватило «Тереку»?

– По горячим следам очень тяжело анализировать. Могли забить четвертый и пятый мячи, тогда игра бы закончилась. Такие моменты надо использовать, и ничего бы не случилось. Пропустили простой гол. Сегодня очень плохо сыграли при фланговых подачах.

– Ерохин удивил?

– Играл на своем уровне, выглядел хорошо. Хочу отметить, что те игроки, которые выходили у нас на замену, не усилили игру – это сказалось.

– Когда «Терек» одержит первую победу?

– Надеялись, что сегодня. Надеялись, что это произойдет с «Динамо». Хочу отметить, что и проиграли мы всего один раз. Надеюсь, что победа случится, мы же будем стараться и играть на победу. Были близки сегодня, но особых претензий предъявить не могу. Ошибались чаще обычного. В начале матча не контролировали зоны. Игра состоит из ошибок. К сожалению, сегодня мы их допустили больше. Обидно, что трех мячей не хватило для победы.