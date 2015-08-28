Вингер «Зенита» Мигель Данни получил вызов в сборную Португалии на товарищеский матч против Франции и матч отборочного раунда Евро-2016 со сборной Албании. Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Бету («Севилья»), Руй Патрисиу («Спортинг»)

Защитники: Бруну Алвеш («Фенербахче»), Жозе Фонти («Сатугемптон»), Элизеу («Бенфика»), Пепе («Реал»), Рафаэль Герреро («Лорьян»), Рикарду Кравалью («Монако»), Виеринья («Вольфсбург»);

Полузащитники: Адриен Силва («Спортинг»), Андре Перейра («Порту»), Жоау Моутинью («Монако»), Мигель Велозу («Динамо» Киев);

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Данни («Зенит»), Эдер («Суонси»), Нани («Фенербахче»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Варела («Порту»).