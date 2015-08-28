Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Урал» и «Терек» поделили очки

28 августа 2015, 18:59
23

Грозненский «Терек» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в рамках матчах седьмого тура Премьер-лиги.

Хозяева поля смогли сравнять счет в поединке за несколько минут до конца второй половины игры.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Терек (Грозный) – 3:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Манучарян, 8; 2:0 – Фонтанельо, 15; 2:1 – Рыбус, 21. 2:2 – Садаев, 38. 2:3 – Айссати, 66. 3:3 – Ерохин, 86.

Урал: Арапов,.Хозин, Фонтанельо, Фидлер, Кулаков, Подберезкин (Бургомистров, 69), Емельянов, Ерохин, Асеведо, Лунгу (Дорожкин, 77), Манучарян (Страндберг, 44)

Терек: Годзюр,Кудряшов, Родолфо, Семенов, Уциев, Кузяев (Пирис, 84), Рыбус, Маурисио, Иванов, Айсати, Садаев (Мбенге, 63).

Предупреждения: Уциев, 70; Мбенге, 73.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
starche
1440777790
Классический договорняк.
Ответить
DevilsMilan
1440779328
Договорняк 100%. Развели всех
Ответить
tander
1440784634
Взять бы пример с Италии и посмотреть, куда что приведет.. только вот не допустят.. многие посыпятся.. позор..
Ответить
Serjinho
1440785322
таких откровенных неприкрытых догов я давно не видел...
Ответить
inzek
1440785350
3-3! у кого-то ставка сорвалась или кто-то куш на ничью сорвал!
Ответить
nik.
1440786307
Да ну их.Завтра футбольный день.Есть интересные матчи.Посмотрим!
Ответить
grihakr
1440788607
некоторые голы как без защитников забивались
Ответить
Gwynbleidd
1440791364
Лига Ставок видно решила подбить денег, кинули инсайд, через никому не нужного журналюгу, что будет договорняк и подняли на Чеченах понесших деньги, очень много... Все просто, обычное дело для наших букмекеров...
Ответить
Premium
1440798686
Должок почти вернулся. Осталось Уралу в гостях пригубить и всё норм. Не зря в рпл оставил их Терек.
Ответить
iBragim2102
1440804908
Мудко сказал, что он смотрел договорняка не было xD
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
Все новости
Все новости
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
5
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
7
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
6
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
15
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
9
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+