РФПЛ. «Урал» и «Терек» поделили очки

Грозненский «Терек» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в рамках матчах седьмого тура Премьер-лиги.

Хозяева поля смогли сравнять счет в поединке за несколько минут до конца второй половины игры.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Терек (Грозный) – 3:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Манучарян, 8; 2:0 – Фонтанельо, 15; 2:1 – Рыбус, 21. 2:2 – Садаев, 38. 2:3 – Айссати, 66. 3:3 – Ерохин, 86.

Урал: Арапов,.Хозин, Фонтанельо, Фидлер, Кулаков, Подберезкин (Бургомистров, 69), Емельянов, Ерохин, Асеведо, Лунгу (Дорожкин, 77), Манучарян (Страндберг, 44)

Терек: Годзюр,Кудряшов, Родолфо, Семенов, Уциев, Кузяев (Пирис, 84), Рыбус, Маурисио, Иванов, Айсати, Садаев (Мбенге, 63).

Предупреждения: Уциев, 70; Мбенге, 73.