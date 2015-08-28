Шишкин: «Название «Скендербеу» многие даже выговорить не могут»

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Про Албанию я мало что знаю, был там как-то со борной, не помню в каком году. Что касается команды «Скендербеу», то мы уже шутили, что многие не могут выговорить название. Я не то чтобы пристально, но следил, как этот коллектив проходил свой отборочный цикл. Так что имею о них представление, хоть и поверхностное.

Не могу сказать, повезло нам с жеребьевкой или нет. Наша группа скорее проходима, чем нет. «Спортинг» – веселая, но непростая команда. Все это мы видели в играх с ЦСКА. Португальцы – номер один в нашей группе, о «Бешикташе» в последние годы как-то мало имею представление, но он всегда на слуху и находится на передовых позициях в Турции. Да и играть в Стамбуле при тамошней атмосфере невероятно сложно. Думаю, многие в нашей команде при таких болельщиках еще не играли и через это стоит пройти», – заявил Шишкин.