Тренер «Локомотива»: «Есть хорошие шансы выйти из группы»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

– Есть хорошие шансы выйти из группы. Конечно, я бы выделил лиссабонский «Спортинг» – португальская команда явный фаворит нашей группы. Это команда, которая играет в быстрый и техничный футбол. Там много техничных ребят, нацеленных на атаку. Будем пристально изучать их игру. «Бешикташ» также неплохо выглядит: крепкая команда, которая регулярно играет в еврокубках. Будут зрелищные матчи. Есть хорошие шансы выйти из этой группы.

– Что думаете по поводу албанской команды, насчет которой уже много шуток в интернете?

– Название команды действительно не на слуху. Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов «Скендербеу», тем более они стали чемпионами своей страны. Сейчас в Европе вообще не осталось слабых команд, против которых легко было бы играть. Что касается Стамбула, то по рассказам бывших одноклубников, которые там играли, болельщики поддерживают свою команду очень горячо. Будет непросто играть на выезде с «Бешикташом».

– Как вам просмотр жеребьевки вместе с болельщиками?

– Мне понравилось! Думаю, остальному тренерскому штабу тоже. Было немного непривычно, все-таки первый раз!