Иванов: «Терек» разве не может выиграть?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг главного тренера команды Виктора Гончаренко и матча седьмого тура РФПЛ «Урал» – «Терек».

«Я сейчас за границей, завтра планирую быть на игре. Всех дел я не знаю. Когда уезжал, у меня были нормальные отношения с главным тренером. Улетел в отпуск, вышел из самолета и узнаю, что такое произошло… Не знаю причин подобного решения тренера. Ну, бывают у них такие моменты, поймите. А здесь сразу началась шумиха. Общались с Гончаренко по телефону, предложил ему встретиться в понедельник в Екатеринбурге, все обсудить. Я не собираюсь расставаться с ним, его отставка нам не нужна. Нас все устраивает! Он нормально работает. Не надо тут искать никаких подводных течений! Больше про это ничего сказать не могу», – сказал Иванов.

Президент екатеринбургского клуба недоволен шумихой вокруг ставок на матч с «Тереком».

«Я даже не знаю про эти коэффициенты. Не разбираюсь в этом, никогда не делал ставки. Мы всегда были кристально чистыми, «Урал» никогда не играл в подковерные игры. Я уже 13-й год руковожу клубом и никогда не был замечен в каких-то таких вещах.

Вот после такой шумихи как командам завтра играть? Вот объясните мне? «Терек» разве не может выиграть? К слову, «Урал» дома ни разу в высшей лиге не побеждал грозненцев. В гостях обыгрывали их – было дело. А сейчас, что же, они приедут специально терять очки? Ну, где логика? Люди зачем-то начинают додумывать.

Как нашим ребятам завтра выходить на поле? Они будут бояться, не дай бог, пропустить, проиграть. Иначе такая шумиха поднимется!».