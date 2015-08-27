Романцев: «Если бы Слуцкий не был готов – не шел бы в сборную»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выразил уверенность, совмещение постов в ЦСКА и национальной сборной может быть полезным Леониду Слуцкому.

«Знаете, мне кажется, действующему тренеру сложно сидеть без дела. День пройдет – и уже хочется на поле. А у сборной паузы длиною в месяц. Как их заполнять? Теорией и анализом? Слуцкий прекрасно знает, что его ждет. Если бы он не был готов, то и не шел бы в сборную. Так что пожелаем ему удачи», – сказал Романцев.