Тарханов: «Не знаю, вернется ли Гончаренко»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

– Есть ли новости?

– Никаких новостей.

– Может быть, вы уже команду приняли?

– Нет.

– Ничего не изменилось, вы по-прежнему советник президента клуба, а Виктор Гончаренко главный тренер?

– Да, так и есть.

– И Гончаренко в Екатеринбурге?

– По-моему, еще нет. Тренировку в среду проводили его помощники.

– Но к матчу с «Тереком» он вернется?

– Не могу сказать. Но он на связи с президентом клуба.

– Он остается тренером?

– Да, он не расторг контракт. В четверг президент прилетит в Екатеринбург, будет разбираться, что к чему.