Тарханов: «Не знаю, вернется ли Гончаренко»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
– Есть ли новости?
– Никаких новостей.
– Может быть, вы уже команду приняли?
– Нет.
– Ничего не изменилось, вы по-прежнему советник президента клуба, а Виктор Гончаренко главный тренер?
– Да, так и есть.
– И Гончаренко в Екатеринбурге?
– По-моему, еще нет. Тренировку в среду проводили его помощники.
– Но к матчу с «Тереком» он вернется?
– Не могу сказать. Но он на связи с президентом клуба.
– Он остается тренером?
– Да, он не расторг контракт. В четверг президент прилетит в Екатеринбург, будет разбираться, что к чему.
Источник: «Советский спорт»