Президент «Терека»: «Что нам, выигрывать уже нельзя?»

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко покинул команду из-за предстоящего договорного матча с грозненцами. Напомним, что некоторые букмекерские конторы незадолго до этого перестали принимать ставки на этот матч.

«На самом деле комментировать абсолютный бред со стороны людей, не владеющих верной информацией, но пытающихся о чем-то заявлять, нет никакого желания. «Терек» — одна из немногих команд, которой не надо никому ничего доказывать. Мы хоть и не боролись эти годы за медали, твердо имеем свое место в лиге, честно и своевременно исполняем обязательства как перед РФС, РФПЛ, так и перед игроками. У нас такая команда, способная выиграть у кого угодно, и в то же время проиграть кому угодно. Например, в прошлом сезоне мы выиграли у «Зенита» на выезде 3:1, в этом уступили 3:0. И что теперь — это был «договорняк»? Что касается упомянутого матча прошлогоднего сезона с «Уралом», то футболисты нашей команды вышли на поле с «чемоданным» настроением, мыслями об отпуске, а мотивированные футболисты «Урала» — с другим настроением. Отсюда и результат.



«Обращаться в правоохранительные органы право Лебедева. Однако со своей стороны посоветовал бы ему приехать в Екатеринбург, может быть, в качестве главного судьи или в ином. Видимо, у них заложено в роду вечно кого-то судить. Не знаю, как в той басне про «лебедя, рака и щуку», но «Терек» будет играть на победу! Или нам выигрывать уже нельзя?», — заявил Даудов.