Тренер-селекционер «Зенита»: «Халк никогда не жалуется, просто ведет за собой команду»

Экс- полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Алексей Стрепетов назвал нападающего Халка лучшим игроком матча его бывшей команды против «Рубина».Специалист отметил, что бразилец является лидером и мотором команды.

«Браво, Халк! Дважды браво! Не умаляя заслуг всей команды, не умляя ценности голов Шатова, все-таки Халк для «Зенита» — это мотор, лидер, который ведет игру. Когда во втором тайме «Рубин» пошел в атаку, пошла открытая игра, Халк был лидером! С ним действовали не то что грубо — с ним играли грязно! Но он никому не жаловался, просто вел «Зенит» за собой. Когда забил Билялетдинов, казалось, что «Зенит» может дрогнуть, но на поле был Халк. Он заставил всю команду идти вперед и сделал счет 3:1. При всем уважении к российским игрокам, именно Халк молча и профессионально делал свое дело. Лучший игрок матча!", - сказал Стрепетов.