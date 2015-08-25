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  • Тренер-селекционер «Зенита»: «Халк никогда не жалуется, просто ведет за собой команду»

Тренер-селекционер «Зенита»: «Халк никогда не жалуется, просто ведет за собой команду»

25 августа 2015, 07:45
6

Экс- полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Алексей Стрепетов назвал нападающего Халка лучшим игроком матча его бывшей команды против «Рубина».Специалист отметил, что бразилец является лидером и мотором команды.

«Браво, Халк! Дважды браво! Не умаляя заслуг всей команды, не умляя ценности голов Шатова, все-таки Халк для «Зенита» — это мотор, лидер, который ведет игру. Когда во втором тайме «Рубин» пошел в атаку, пошла открытая игра, Халк был лидером! С ним действовали не то что грубо — с ним играли грязно! Но он никому не жаловался, просто вел «Зенит» за собой. Когда забил Билялетдинов, казалось, что «Зенит» может дрогнуть, но на поле был Халк. Он заставил всю команду идти вперед и сделал счет 3:1. При всем уважении к российским игрокам, именно Халк молча и профессионально делал свое дело. Лучший игрок матча!", - сказал Стрепетов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Халк
Комментарии (6)
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PooK-BARSUK
1440479551
Молоток.
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ФК Зенит всея Руси
1440481446
Спасибо Стрепетову за справедливые слова.
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ФК Зенит всея Руси
1440481627
Халк обошёлся нам в очень большую сумму. Точно так жк как и когда-то Тимощук, Данни, Витсель. Но жизнь показала, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвок, КАК ЭТО БЫЛО НАПРИМЕР СО сПАРТАКОМ: ОБЩАЯ СУММА НА ТРАНСФЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИ ТА ЖЕ (фЕДУН УКАЗАЛ ЧТО кАРПИН ПРОТРАТИЛ 250 МИЛЛИОНОВ) - НО ТАМ ЖЕ ДАЖЕ НЕ НА КОМ ВЗГЛЯДУ ОСТАНОВИТЬСЯ, СПЛОШЬ ШЛАК ДА ШЕЛУПОНЬ. зА ЧТО кАРПИНА И ВЫПЕРЛИ.
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cska-62
1440483342
Халк есть Халк!
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n272nm
1440490978
Если бы российские игроки играли с такой самоотдачей, как это делает Халк - наша сборная была бы неоднократным чемпионом мира.
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