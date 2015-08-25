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    Тренер-селекционер «Зенита»: «Халк никогда не жалуется, просто ведет за собой команду»

    Экс- полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Алексей Стрепетов назвал нападающего Халка лучшим игроком матча его бывшей команды против «Рубина».Специалист отметил, что бразилец является лидером и мотором команды.

    «Браво, Халк! Дважды браво! Не умаляя заслуг всей команды, не умляя ценности голов Шатова, все-таки Халк для «Зенита» — это мотор, лидер, который ведет игру. Когда во втором тайме «Рубин» пошел в атаку, пошла открытая игра, Халк был лидером! С ним действовали не то что грубо — с ним играли грязно! Но он никому не жаловался, просто вел «Зенит» за собой. Когда забил Билялетдинов, казалось, что «Зенит» может дрогнуть, но на поле был Халк. Он заставил всю команду идти вперед и сделал счет 3:1. При всем уважении к российским игрокам, именно Халк молча и профессионально делал свое дело. Лучший игрок матча!", - сказал Стрепетов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.08.2015 07:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +365

      n272nm 25 августа 2015, 11:22

      Если бы российские игроки играли с такой самоотдачей, как это делает Халк - наша сборная была бы неоднократным чемпионом мира.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 августа 2015, 09:15

      Халк есть Халк!

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 08:47

      Халк обошёлся нам в очень большую сумму. Точно так жк как и когда-то Тимощук, Данни, Витсель.
      Но жизнь показала, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвок, КАК ЭТО БЫЛО НАПРИМЕР СО сПАРТАКОМ: ОБЩАЯ СУММА НА ТРАНСФЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИ ТА ЖЕ (фЕДУН УКАЗАЛ ЧТО кАРПИН ПРОТРАТИЛ 250 МИЛЛИОНОВ) - НО ТАМ ЖЕ ДАЖЕ НЕ НА КОМ ВЗГЛЯДУ ОСТАНОВИТЬСЯ, СПЛОШЬ ШЛАК ДА ШЕЛУПОНЬ. зА ЧТО кАРПИНА И ВЫПЕРЛИ.

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      Рейтинг: +365

      n272nm > ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 11:22

      Бугага:))) Во-первых Леня Федун жидко обделался, когда глядя на Зенит купивший Тимощука, заявил, что в ярмарке понтов он не участвует. В итоге Зенит выиграл ЧР, КР, КУЕФА, СКЕФА а Леня на это тупо посмотрел. Хорошо ему еще хватило мозгов признать, что он был не прав. А во-вторых, первая дорогостоящая покупка в ЧР - это покупка Кавенаги. Тогда свинки хрюкали совсем другое, тогда ни о каких деньгах речь не шла. Тогда всем объясняли, что Спартак - это клуб в котором должны играть игроки топ-уровня.:)))))

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 08:44

      Спасибо Стрепетову за справедливые слова.

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      Рейтинг: +19

      PooK-BARSUK 25 августа 2015, 08:12

      Молоток.

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