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    РФПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Кубань»

    Шестой тур РФПЛ закрывала игра в Самаре, где «Крылья» принимали «Кубань». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

    Первый мяч был забит на 17-ой минуте – отличился Станислав Драгун. Преимущество хозяев вскоре после перерыва удвоил Корниленко, а на 71-ой минуте тот же Драгун отправил в ворота краснодарцев и третий мяч.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Кубань (Краснодар) –3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Драгун, 17; 2:0 – Корниленко, 47; 3:0 – Драгун, 71.

    Крылья Советов: Конюхов, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Надсон, Бурлак, Чочиев (Симайс, 69), Драгун (Ятченко, 90 +31), Померко, Садик (Молло, 69), Корниленко.

    Кубань: Беленов, Бугаев, Шуньич, Шандао, Тлисов (Мельгарехо, 67), Лобкарев (Павлюченко, 73), Аршавин, Игнатьев, Кулик, Рабиу, Ткачев.

    Предупреждения: Шандао, 19; Шуньич, 66.

    Судья: Сергей Карасев

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2015 21:09
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 25 августа 2015, 10:00

      в принципе правильно выбрал мячик тура где дрогун б бошки положил токо хотел им сказать а они мысли читают ну и олежек неплох , и халк исполнил хотя не хвалюсь конечно но под штангу закидываю с 17 метров не хуже , у меня быстрее даже вращается и траектория более изогнутой получается, причём там ему защитники полную свободу действий предоставили.

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 25 августа 2015, 09:28

      Хохлов молодняк Кубанский пришел поднимать :) Лобкарев красавец!

      0
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      Рейтинг: +36

      Tocc 25 августа 2015, 09:16

      Ждем Петреску)) Скоро появится))

      -1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Tocc 25 августа 2015, 09:28

      не болтай ерундой.

      0
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      Рейтинг: +1154

      inzek 25 августа 2015, 08:47

      мда...Кубань поплыла..

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      Рейтинг: +2

      AKMAN10 25 августа 2015, 07:45

      Похоже.что скоро будет первая тренерская отставка в новом сезоне.

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 25 августа 2015, 06:33

      Жалко Кубань, хорошая команда

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      Рейтинг: +966

      Харченко 25 августа 2015, 03:17

      Кубань, Кубань...

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 25 августа 2015, 01:49

      Неожиданно. Крылья с победой. Жаль что матч не смотрел. Мало того что игру Зенита перенесли, так ещё на одно время игры поставили.

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      Рейтинг: +23

      nik. 25 августа 2015, 01:29

      Да неожиданный результат.Крылья конечно команда не робкого десятка но так раскатать Кубань...Смотрю сейчас таблицу и думаю А где же Кубань? Вверху нет в середине тоже.А команда снизу вторая...А что касаеться Сочи так у них даже команды второй лиги нет.Не везет им на футбол.

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 25 августа 2015, 01:17

      в кабинетах уже решили кубань на выход сочи на вход!!!фишт кому построили не простаивать же поражняком такому стадиону)

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