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    Веденеев: «Рубину» нужно вернуться к методам Бердыева»

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своей оценкой неудачного старта казанского «Рубина» в текущем первенстве РФПЛ.

    «Одна из причин провального старта в чемпионате России – отсутствие Сесара Наваса. Билялетдинову, когда он прибыл в Казань, не нужно было заниматься обороной, там уже все было налажено. Нужно было раскрепостить команду, ввести пару молодых игроков, а потом поддерживать успех. Навас был столбом обороны «Рубина». Потеря испанца – серьезный удар. Билялетдинову вновь приходится заниматься игрой от обороны, а это возврат к работе Курбана Бердыева», – сказал Веденеев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.08.2015 13:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +47

      майкл 22 августа 2015, 23:54

      Все правильно бил он просто деб.л не был тренером и не будет команда просто полное го.но всех нормальных разогнал набрал один шлак

      0
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      Рейтинг: +119

      nitto 22 августа 2015, 22:46

      Сейчас что нужно сделать - это поменять тренера и разогнать пол команды.

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 21 августа 2015, 18:52

      Из физрука получится только старший физрук , а не футбольный тренер.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 августа 2015, 14:59

      Скоро новый "рубинчик-автобус" будет в Ростове....Бикеич умеет работать...Жаль,что слепцы из РФС вместе с г. Мудко этого не видят...Профукают и выход в финальную часть ЧЕ и домашний ЧМ...И никому нет никакого дела...Молчат наши футбольные авторитеты...А могли бы и правду высказать...

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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 21 августа 2015, 14:43

      Раньше был хороший, крепкий автобус.
      Сейчас же поломаная электричка, с лентяями кондукторами,с бездарем машинистом,во главе.

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