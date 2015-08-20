В Киеве произошла массовая драка болельщиков «Динамо» и «Легии»

В Киеве на станции метро "Гидропарк" произошла драка футбольных фанатов. Отношения выясняли болельщики "Динамо" и "Легии".

Во время конфликта фанаты использовали файера. Как говорят очевидцы, динамовцы побили фанатов "Легии". Обстоятельства происшествия уточняются.