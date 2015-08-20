В Киеве произошла массовая драка болельщиков «Динамо» и «Легии»

В Киеве на станции метро "Гидропарк" произошла драка футбольных фанатов. Отношения выясняли болельщики "Динамо" и "Легии".
Во время конфликта фанаты использовали файера. Как говорят очевидцы, динамовцы побили фанатов "Легии". Обстоятельства происшествия уточняются.
?v=qfBDihK8IJY Русские девчонки не бойтесь ехать в Польшу, они вас очень ждут и хотят любить, т.к. по их мнению в России, Украине нормальных пацанов не осталось, они считают нас всех алконафтами и гомосеками, т.к. девченки красивые и любят кредитные карточки и деньги, а пацанам приходиться друг у друга отсасывать.. не виноват я, что хохол.. ну люблю я сало, ничего не могу с собой поделать..)) И да, зная украинский язык, процентов на 70 понимаю польский.. и мне вышенаписанное писали поляки... Нормальный пацан такое бы не проглотил, а полез в драку.. что и произошло А да, минусни, если ты сидишь с бутылочкой пива, водки и у тебя нет девушки..