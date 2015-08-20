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  • В Киеве произошла массовая драка болельщиков «Динамо» и «Легии»

В Киеве произошла массовая драка болельщиков «Динамо» и «Легии»

20 августа 2015, 06:41
52

В Киеве на станции метро "Гидропарк" произошла драка футбольных фанатов. Отношения выясняли болельщики "Динамо" и "Легии".

Во время конфликта фанаты использовали файера. Как говорят очевидцы, динамовцы побили фанатов "Легии". Обстоятельства происшествия уточняются.

Лига Европы Лига Европы Динамо К Легия Заря
Комментарии (52)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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svetaspb
1440042543
Одним словом "хохлы"....
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FreeSmoker
1440063714
Поляки положили киевлян, двое пшеков с ножевыми, ждут ответки в Польше, правда на зарю из Динамо ни кто не поедет
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Marchen
1440064295
тип с пакетом не парится
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Трувор
1440065045
Поляки по праву реституции требуют своё. Украина как государство почти развалилось после майдана. Всё правильно.. Так уже было в истории
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Али Самаркандский
1440065574
Как говорят очевидцы, динамовцы побили фанатов "Легии". Если верить украинским СМИ ,украинцы уже 4 псковских, 5 кантемировских , 3 Таманских и один Даманский бурятский корпус разгромили в Иловайском котле . Думаю что поляки своим бывшим холопам наваляли "звездей" во все их трещинки.
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Vitaliy97
1440065949
Обращаюсь ко всем тупням которые очень умные!!! Во первых - неизвестно кто кого положил, но большинство говорит что выиграли всё таки Динамовцы! Во вторых - драка произошла из-за того что во время матча Металлист - Легия польские фанаты жгли украинскую символику, и ещё тогда были потасовки между фанатами. Я щитаю что ето везкий повот для драки, и он оправдывает ультрас Динамо! И кстати для тех кто говорит что Динамовцы не поедут к полякам объясняется - после начала боевых действий на Украине все ультрас заключили перемирие, и все находятся в дружественных отношениях, тем более если поляки посягнули на святое! Так что в етой ситуации не важно чьи ультрасы поедут в Польшу! Туда поедуд прежде всего украинские ультрасы!!!!!!!
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Трувор
1440066103
Разборки украинских и польских нацистов между собой.
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Roman1988
1440075145
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо! https://www.youtube.com/watch
?v=qfBDihK8IJY Русские девчонки не бойтесь ехать в Польшу, они вас очень ждут и хотят любить, т.к. по их мнению в России, Украине нормальных пацанов не осталось, они считают нас всех алконафтами и гомосеками, т.к. девченки красивые и любят кредитные карточки и деньги, а пацанам приходиться друг у друга отсасывать.. не виноват я, что хохол.. ну люблю я сало, ничего не могу с собой поделать..)) И да, зная украинский язык, процентов на 70 понимаю польский.. и мне вышенаписанное писали поляки... Нормальный пацан такое бы не проглотил, а полез в драку.. что и произошло А да, минусни, если ты сидишь с бутылочкой пива, водки и у тебя нет девушки..
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Зенит 2015
1440092236
Ну вот! Так называемая Украина теперь Польше войну объявит.
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Verty
1440142731
А что никто не заметил что это снимают с вагончика, который продает хот-доги?))) Типа такой обращаясь к дерущимся фанатам: "Подкрепиться не желаете?")))
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