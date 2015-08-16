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    И. о. главы Краснодарского края: «Кубань» имеет большие долги»

    Исполняющий обязанности главы Краснодарского края Вениамин Кондратьев после поражения «Кубани» в домашнем матче 5-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1) подтвердил информацию о серьезных финансовых проблемах краснодарцев.

    «Сейчас клуб имеет большие долги, туманно финансовое состояние команды. Ситуация в целом непонятная, не ясно, кто будет инвестировать в клуб, кто будет платить футболистам. Кто бы новый ни зашел в клуб, он хочет оценить, что он от этого получит. А потом, что бы мы ни предпринимали, сейчас всё уходит на погашение долгов, футболистам ничего не остаётся», - заявил Кондратьев.

    Напомним, что недавно администрация Краснодарского края выкупила оставшуюся часть акций «Кубани» у прежнего инвестора клуба Олега Мкртчана и стала единоличным собственником команды.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.08.2015 11:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +14

      karacupa 16 августа 2015, 22:33

      Кинул хват Мкртчана -вот и результат !!!

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      Рейтинг: +190

      shtair 16 августа 2015, 20:00

      Ткачев слился с поста и все тютю бабки

      0
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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 16 августа 2015, 16:58

      прощай Кубань!

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Водитель КамАЗа 16 августа 2015, 18:04

      Это точно. Все бабки на олимпиаде разворовали

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 августа 2015, 16:10

      придется кого то продавать например Каборе или Игнатьева его в Рубине ждут Бальде не хочет больше играть за клуб ну и Беленов на расхват будет вот денюжки появятся а играть будете с дохлыми Павлюком и Шавой

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      Рейтинг: +47

      89388900185 16 августа 2015, 15:31

      хдолбоебы хотят разрушить клуб

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 16 августа 2015, 15:24

      не платит долги- выставь на аукцион в чём дело?

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      Рейтинг: +10

      clipok 16 августа 2015, 14:59

      Крах Российского футбола продолжается... клубы и РФС разворовывают до безумия... обидно. игрокам нужны деньги, а не игра.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 16 августа 2015, 12:49

      давайте посмотрим, сколько долгов у бомженедоразумения перед народом. в сравнении с ним, долги кубани - потерянные копейки

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Serjinho 16 августа 2015, 15:43

      приdурок а сколько денег разворовало Динамо а сколько тратит вагоноремонтная команда а сколько потрачено мясокомбинатом и все главное впустую так что заткнись и не вякай

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      Рейтинг: +103

      skainet 16 августа 2015, 12:34

      в одном городе две сильные команды существовать не могут ....ну если это не Москва конечно , в остальных нет такого количества спонсоров способных держать две команды

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      Рейтинг: +52

      MK-42 > skainet 16 августа 2015, 14:40

      почему не могут?Краснодар держит Галицкий,Кубань администрация края.Всё зависит от качества поддержки.Кто-то может себе позволить нормальных игроков,а кто-то покупает сбитых лётчиков(Андрюшка и Ромка).

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > skainet 16 августа 2015, 15:45

      в Московии все можно а в других не позволено мы же деревнщина как вы все тваRи считаете

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2015, 12:01

      Выручили Мкртчана? Расхлёбуйте теперь, всё равно ж за счет населения, а не из личных средств...(((

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