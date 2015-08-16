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    • И. о. главы Краснодарского края: «Кубань» имеет большие долги»

    И. о. главы Краснодарского края: «Кубань» имеет большие долги»

    Исполняющий обязанности главы Краснодарского края Вениамин Кондратьев после поражения «Кубани» в домашнем матче 5-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1) подтвердил информацию о серьезных финансовых проблемах краснодарцев.

    «Сейчас клуб имеет большие долги, туманно финансовое состояние команды. Ситуация в целом непонятная, не ясно, кто будет инвестировать в клуб, кто будет платить футболистам. Кто бы новый ни зашел в клуб, он хочет оценить, что он от этого получит. А потом, что бы мы ни предпринимали, сейчас всe уходит на погашение долгов, футболистам ничего не остаeтся», – заявил Кондратьев.

    Напомним, что недавно администрация Краснодарского края выкупила оставшуюся часть акций «Кубани» у прежнего инвестора клуба Олега Мкртчана и стала единоличным собственником команды.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.08.2015 11:27
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    skainet
    1439717667
    в одном городе две сильные команды существовать не могут ....ну если это не Москва конечно , в остальных нет такого количества спонсоров способных держать две команды
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    Serjinho
    1439718562
    давайте посмотрим, сколько долгов у бомженедоразумения перед народом. в сравнении с ним, долги кубани - потерянные копейки
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    clipok
    1439726384
    Крах Российского футбола продолжается... клубы и РФС разворовывают до безумия... обидно. игрокам нужны деньги, а не игра.
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    iiiiiws
    1439727857
    не платит долги- выставь на аукцион в чём дело?
    Ответить
    89388900185
    1439728299
    хдолбоебы хотят разрушить клуб
    Ответить
    Garrincha58
    1439730659
    придется кого то продавать например Каборе или Игнатьева его в Рубине ждут Бальде не хочет больше играть за клуб ну и Беленов на расхват будет вот денюжки появятся а играть будете с дохлыми Павлюком и Шавой
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    Водитель КамАЗа
    1439733539
    прощай Кубань!
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    shtair
    1439744405
    Ткачев слился с поста и все тютю бабки
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    karacupa
    1439753638
    Кинул хват Мкртчана -вот и результат !!!
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    ologreds
    1694997386
    numo439174
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