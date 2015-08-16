И. о. главы Краснодарского края: «Кубань» имеет большие долги»

Исполняющий обязанности главы Краснодарского края Вениамин Кондратьев после поражения «Кубани» в домашнем матче 5-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1) подтвердил информацию о серьезных финансовых проблемах краснодарцев.

«Сейчас клуб имеет большие долги, туманно финансовое состояние команды. Ситуация в целом непонятная, не ясно, кто будет инвестировать в клуб, кто будет платить футболистам. Кто бы новый ни зашел в клуб, он хочет оценить, что он от этого получит. А потом, что бы мы ни предпринимали, сейчас всe уходит на погашение долгов, футболистам ничего не остаeтся», – заявил Кондратьев.

Напомним, что недавно администрация Краснодарского края выкупила оставшуюся часть акций «Кубани» у прежнего инвестора клуба Олега Мкртчана и стала единоличным собственником команды.