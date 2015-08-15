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    Кокорин согласовал контракт, а «Зенит» - сумму трансфера

    Нападающий "Динамо" Александр Кокорин, недавно прилетавший в Санкт-Петербург, согласовал условия личного контракта с "Зенитом". Зарплата 24-летнего нападающего сборной России составит 4,5 миллиона евро. Отметим, что, по неофициальной информации, в стане бело-голубых Кокорин получал больше. Однако руководство "Динамо" не препятствует переходу игрока, чтобы не повторилась ситуация с Артуром Юсуповым, который ушел бесплатно. Предложить новое соглашение на нынешних условиях московскому клубу мешают финансовые проблемы.

    Руководство "Зенита" уже назвало сумму, за которую готово приобрести форварда. Цена варьируется в районе 12 миллионов евро, но при этом сумма отступных в контракте нападающего сборной России — 20 миллионов евро.

    Трансферные слухи. Кокорин готовится к прощальному матчу за "Динамо", "Сампдория" собирает команду "мерзавцев"

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.08.2015 09:02
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +12

      bL9I 15 августа 2015, 14:15

      Рандома продали из за лимиТа!?просто он впорядке был

      0
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 15 августа 2015, 13:52

      Деньги на ветер!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2015, 13:46

      как достала это утятина на кой этот фуфлыжник нужен Зениту

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 15 августа 2015, 13:16

      Много неадекватов твердят что в Зените зарплаты большие. Вот, полюбуйтесь! В Динамо никак не меньше! Хотя чего с них взять. Им только бы потявкать на Великий Зенит, единственный в нашей стране топ клуб мирового уровня.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > orlovcar 15 августа 2015, 15:05

      У Динамо даже мешка нет. Вот вам и завидно, так как живёте за счёт оборотней.

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      Рейтинг: +103

      skainet 15 августа 2015, 12:50

      посмотрим что он из себя представляет ..в любом случае рандон ушёл нужна замена ...Кержа не рассматриваю он уже не потянет

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 августа 2015, 12:36

      Ну а вообще,молодец Кокорин,сумел себе в таком возрасте зарплату выбить,что нам смертным и не снилось!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 августа 2015, 12:32

      за что он получает такие деньги??скажите пожалуйста!Вот когда перестанут зарплаты в миллионах евро платить и вернется наш футбол на уровень СССР!

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      Рейтинг: +244

      Grelas 15 августа 2015, 11:03

      Ситуация как с писателем Лукьяненко, которому советовали заканчивать гнаться за гонорарами, а начинать снова писать настоящие книги. Так и у Кокорина есть шанс снова стать футболистом с большой буквы, думать о игре и оттачивать свое мастерство, забыв о деньгах. Удачи ему в нашем клубе, хочется чтобы он нам помог.

      P.s. На мой взгляд он лучше Дзюбы и больше подходит Зениту.

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      Рейтинг: +11

      alex7680 15 августа 2015, 10:49

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 15 августа 2015, 10:28

      Будем посмотреть!!!!

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