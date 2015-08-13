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    Силкин: «Когда зашел разговор о Кокорине, я подумал о Кержакове».

    Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал перспективы клуба и возможный трансфер Александра Кокорина в «Зенит».

    «Видно, что сезон для команды будет непростым. То, что из клуба уходят ведущие футболисты, не страшно. Когда уходят одни лидеры, появляются другие», - говорит Силкин.

    «Говорят, Александра Кержакова могут включить в сделку с «Зенитом» по Александру Кокорину? Честно говоря, когда зашел разговор о Кокорине, я тоже подумал о Кержакове. Ведь команда для него не новая – он здесь играл, причём достаточно неплохо. А о том, сможет ли он вновь на хорошем уровне заиграть в «Динамо», говорить рано. Надо дождаться самого перехода», - добавил бывший наставник «Динамо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2015 21:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      alex-tut 14 августа 2015, 20:09

      Одного уровня футболисты

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 14 августа 2015, 09:42

      Сегодняшний Кокорин нисколько не лучше Кержакова.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2015, 07:40

      Саше Кержакову нужна практика в премьер-лиге! Пока лучшего "наконечника" в сборной у нас нет! Увы и ах... Пусть играет хоть в "Динамо", хоть в "Мордовии"... А лучше всего - в "Ростове" или в "Урале", где превосходные тренеры.

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      Рейтинг: +14

      Мастер25-17 14 августа 2015, 01:07

      Ага, и Сычева прихватите. Будут бороться за место в основе.

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