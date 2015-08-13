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    Агент Кокорина назвал слова Орлова маразмом

    Агент и отчим нападающего московского «Динамо» Александра Кокорина Кирилл Кокорин отреагировал на слова спортивного комментатора Геннадия Орлова о том, что игрок требует от «Зенит» зарплату в размере пяти миллионов евро в год.

    «Предложений от «Зенита» точно не было. Широко известный в узких кругах комментатор Геннадий Сергеевич Орлов — уже такой стареющий, к сожалению — начинает комментировать что-то по поводу сумм, которые агенты Кокорина просят у «Зенита», и приемлемо это или неприемлемо. Это маразм чистой воды! Нужно человеку выдохнуть и уже заняться то ли внуками, то ли правнуками. Хватит сочинять уже!», - заявил Кокорин.

    Источник: Life

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    13.08.2015 15:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +9

      alex-tut 14 августа 2015, 20:04

      Жду не дождусь когда нашим футболистам установят потолок зарплат.

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      Рейтинг: +18

      Dima_list 14 августа 2015, 07:02

      и как он собирается играть после этого в зените?

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      Рейтинг: +210

      azar80 13 августа 2015, 20:20

      А за что ему вообще платить это он должен Зене доплачивать что берут его хотя зря берут

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 августа 2015, 18:54

      Я был бы рад если все же он перешел бы-два дуба в атаке стали бы.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 августа 2015, 18:21

      Отчим Наш Кирилл..
      Генасергеевич столько живёт и столько знает,хоть и м..к...
      Даже Невзорова нагибал..И не дай Бог тебе связаться в суде с этим,как говоришь,мрзмтиком..Размажет.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 13 августа 2015, 18:12

      Кокорины! Вам бы культурки поднабраться. Все правильно сказал про вас Геннадий Сергеевич. Во всей стране зарплаты режут нещадно, а вы еще повышения требуете!!! В богатом русском языке есть четкое определение таким, как вы - ХАПУГИ. (Прошу не банить: это не ругательство, а вполне литературное определение.) И дело здесь не в Питере, во всей России таким не место.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 13 августа 2015, 18:05

      "Хватит сочинять ..."
      Значит, шесть просит :-)

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 августа 2015, 17:22

      Агент Кокорина святой человек. По определению.
      Не сомневаюсь, он даже какает пирожными.

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      Рейтинг: +65

      komandos99 13 августа 2015, 16:11

      70 лет уже дедушке,ехал бы в свой родной Харьков да жил бы там спокойно

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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 13 августа 2015, 15:58

      я до сих считаю, что это утка

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