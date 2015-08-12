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    Думбия: «Очень сильно хотел вернуться в ЦСКА»

    Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, вернувшийся в стан ЦСКА на правах аренды, рассказал о своем физическом и психологическом состоянии.

    «После путешествия в Италию я рад быть в стане команды, в кругу товарищей. У меня появилась надежда, что я буду выходить на поле уже со следующего матча. Конечно, это придаёт мне сил. После перехода в «Рому» у меня не всё складывалось хорошо. К тому же пропал настрой, что сказалось на качестве игры. Но сегодня, в команде, где я когда-то играл хорошо, все чувства и настрой возвращаются ко мне. Именно поэтому желание вернуться в ПФК ЦСКА было сильным.

    Я прошёл всю предсезонку, так что в хорошей физической форме. Надеюсь, что смогу принять участие в ближайшем матче и порадовать наших болельщиков хорошей игрой», - сообщил нападающий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.08.2015 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      Серый0981 12 августа 2015, 23:30

      Давайте мясные. Свою желчь свенячью лейте. Вам все равно капец. С думбой или без. Капец.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Серый0981 12 августа 2015, 23:35

      В пятницу увидим.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2015, 20:47

      Верим-кому ты еще кроме китайцев и ЦСКА нужен вообще?????? Тебе дали шанс-но назад в конюшню-в стойле твое МЕСТО

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      Рейтинг: +3930

      Kollljan 12 августа 2015, 20:25

      Мячики перед тренировкой будет насосом качать

      0
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      Рейтинг: +11

      OlegaT 12 августа 2015, 19:24

      У тебя жена что-ли со всем коллективом ЦСКА в интиме? На каждую новость об "армейцах" гноем разражаешься - спамеры-неадекваты нервно курят в сторонке...

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