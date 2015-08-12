Думбия: «Очень сильно хотел вернуться в ЦСКА»

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, вернувшийся в стан ЦСКА на правах аренды, рассказал о своем физическом и психологическом состоянии.

«После путешествия в Италию я рад быть в стане команды, в кругу товарищей. У меня появилась надежда, что я буду выходить на поле уже со следующего матча. Конечно, это придаeт мне сил. После перехода в «Рому» у меня не всe складывалось хорошо. К тому же пропал настрой, что сказалось на качестве игры. Но сегодня, в команде, где я когда-то играл хорошо, все чувства и настрой возвращаются ко мне. Именно поэтому желание вернуться в ПФК ЦСКА было сильным.

Я прошeл всю предсезонку, так что в хорошей физической форме. Надеюсь, что смогу принять участие в ближайшем матче и порадовать наших болельщиков хорошей игрой», – сообщил нападающий.

