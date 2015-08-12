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    Думбия: «Очень сильно хотел вернуться в ЦСКА»

    Ивуарийский нападающий Сейду Думбия, вернувшийся в стан ЦСКА на правах аренды, рассказал о своем физическом и психологическом состоянии.

    «После путешествия в Италию я рад быть в стане команды, в кругу товарищей. У меня появилась надежда, что я буду выходить на поле уже со следующего матча. Конечно, это придаeт мне сил. После перехода в «Рому» у меня не всe складывалось хорошо. К тому же пропал настрой, что сказалось на качестве игры. Но сегодня, в команде, где я когда-то играл хорошо, все чувства и настрой возвращаются ко мне. Именно поэтому желание вернуться в ПФК ЦСКА было сильным.

    Я прошeл всю предсезонку, так что в хорошей физической форме. Надеюсь, что смогу принять участие в ближайшем матче и порадовать наших болельщиков хорошей игрой», – сообщил нападающий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.08.2015 19:00
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    Комментарии (7)
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    OlegaT
    1439396692
    У тебя жена что-ли со всем коллективом ЦСКА в интиме? На каждую новость об "армейцах" гноем разражаешься - спамеры-неадекваты нервно курят в сторонке...
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    Kollljan
    1439400311
    Мячики перед тренировкой будет насосом качать
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    Диктор
    1439401658
    Верим-кому ты еще кроме китайцев и ЦСКА нужен вообще?????? Тебе дали шанс-но назад в конюшню-в стойле твое МЕСТО
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    Серый0981
    1439411436
    Давайте мясные. Свою желчь свенячью лейте. Вам все равно капец. С думбой или без. Капец.
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    ologreds
    1694997414
    numo438773
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