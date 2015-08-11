Дэйли Блинд: «Благодаря уму и ловкости могу играть в центре обороны»

Игрок английского «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд дал комментарий касательно того, что главный тренер пока использует его в центре обороны.

«У меня есть одно желание: просто играть. Конкуренция огромная на поле, на каждой позиции. Если я получаю какой-то шанс, надо стараться в полную мощь. Все разговоры о том, что я не готов играть в центре обороны, считаю неправильными. Да, у меня нет роста и мощи, но есть ум и ловкость. В игре против «Тоттенхэма» (1:0) мы с партнерами по защите действовали, считаю, хорошо», - заявил голландец.