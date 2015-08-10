Навас: «Матч против «Рубина» был для меня особенным»

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».



«Мы играли сегодня хорошо и одержали победу во многом потому, что забили первый быстрый гол. Потом было легко. Думаю, матч получился для нас в целом не очень тяжелым. Для меня это был особенный поединок, так как я люблю Казань и "Рубин". Но сегодня я защищал цвета другой команды, поэтому доволен, что нам удалось показать хорошую игру. В остальном же никаких обид, и я играл против "Рубина" так же, как против любого другого соперника».