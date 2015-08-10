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    Диарра выплатит «Локомотиву» внушительную компенсацию

    ФИФА обязала полузащитника «Марселя» Лассана Диарра заплатить 10,5 миллиона евро московскому «Локомотиву». Игрок подал апелляцию, после рассмотрения которой решение станет окончательным.
    «Согласно вердикту палаты по решению споров ФИФА от 18 мая 2015 года, компенсация, которую футболист должен выплатить российскому клубу, составляет 10,5 миллионов евро. К игроку не было применено никаких спортивных санкций.
    Футболист воспользовался своим правом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Производство по данному делу пока не возобновилось. Таким образом, вынесенное палатой по разрешению споров решение не является окончательным», — сообщили в ФИФА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2015 17:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 11 августа 2015, 08:47

      Это все потому, что он - чОрный!
      Надо засудить ФИФА за расизм.

      -1
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 11 августа 2015, 04:45

      На эти деньги можно приобрести хорошего напа,усиление в атаку очень нужно

      0
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      Рейтинг: +10

      nurmuh WOT 10 августа 2015, 23:42

      Ласс красава, помню его матчи за Анжи, а локо ему нахрен не нужен

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > nurmuh WOT 10 августа 2015, 23:48

      А я помню его матчи за ЛОКО,а анжи ему также на хрен не нужен

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 10 августа 2015, 22:39

      Да неужели, а такое возможно ? Даже никакого расизма не нашли? АБАЛДЕТЬ ПАСАНЫ, С КОЛЕН ВСТАЕМ!

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      Рейтинг: +10

      IbragimovSh 10 августа 2015, 19:16

      Ну бывает

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