Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Мутко: «Изберут президентом РФС, понесу ответственность за невыход на Евро-2016»

    Мутко: «Изберут президентом РФС, понесу ответственность за невыход на Евро-2016»

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, кто понесет ответственность за возможную неудачу сборной страны по футболу в отборочном раунде чемпионата Европы 2016 года.


    «Кто будет нести ответственность, если Россия не выйдет на Евро-2016? Что вы все спрашиваете про ответственность? Сегодня ситуация такая, что мы уже на 31-м месте в рейтинге ФИФА. Это не первый раз для нас, мы были и на 37-м в 2005 году, а потом оказались на 8-м. Я считаю, что у нас есть большой потенциал. Надо просто им воспользоваться, вот и все. А ответственность… Если меня изберут президентом РФС, я буду нести. Вместе с вами. И со Слуцким», – сказал Мутко в эфире ТК «Россия 2».

    Напомним, выборы нового главы РФС состоятся 2 сентября нынешнего года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 01:37
    Рекомендуем
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+