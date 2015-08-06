Генич: «Если бы я сейчас нашел себя в симуляторе, то в «Амкаре» не задержался бы»

Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» сказал, что в футбольном симуляторе обязательно отправил бы себя в Испанию.

«Сам я себя не находил, но я знаю, что другие находили, когда я играл за «Химки» и за «Амкар». У меня был очень хороший удар, хотя в целом не самые высокие оценки, конечно. Например, отбор – низкая оценка, а вот креативность – высокая. Точность удара была высокая, зато выносливость небольшая. То есть достаточно объективно все. Но сам за себя я не играл. Какой у меня был рейтинг? По «Амкару» я был в топе. Не ведущий игрок, но рядом. Если смотреть по десятибалльной системе, то где-то 8,5 была у меня оценка. Наверное, если бы я сейчас нашел себя в симуляторе, то в «Амкаре» не задержался бы, а продал себя куда-нибудь в Испанию», - подытожил Генич.



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