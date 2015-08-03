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    Ояла: «Рахимов на бровке может убить»

    Защитник грозненского «Терека» Юхани Ояла, ушедший в аренду в финский ХИК, сравнил двух тренеров, с которыми работал в Чечне, - Станислава Черчесова и Рашида Рахимова.
    «Они достаточно похожи, оба ведь играли в Австрии, прошли европейскую школу футбола. Мне нравился Черчесов — именно при нем я и пришел в «Терек», он знал меня. Хороший тренер и хороший человек, у него всегда все четко, по плану. Рахимов — эмоциональный, на бровке он как киллер, наверное, может убить! На самом деле, Рахимов — тоже хороший тренер», - поведал финн.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.08.2015 13:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:10

      Не убьет, не бойся...

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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 августа 2015, 14:34

      Восточная кровь...эмоциональность..вспыльчиваость...

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      Рейтинг: +115

      berda2003 3 августа 2015, 14:21

      короче, оба хачика...

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      Рейтинг: +296

      Raulya > berda2003 3 августа 2015, 14:36

      Ты хоть знаешь значение слова ХАЧ??? Или как бы...ло тупо говоришь не зная перевода....

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      Рейтинг: +296

      Raulya > berda2003 3 августа 2015, 14:37

      Ты хоть знаешь значение слова ХАЧ??? Или как бы...ло тупо говоришь не зная перевода....

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      Рейтинг: +115

      berda2003 > Raulya 11 сентября 2018, 20:23

      знаю - тупорылая обезьяна, как ты

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