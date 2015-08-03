Маротта: «Иско и Оскар — не выдающиеся игроки»

Генеральный директор итальянского «Ювентуса» Джузеппе Маротта дал понять, что его клуб не будет подписывать игроков «Реала» и «Челси» Иско и Оскара соответственно.

Клаудио Маркизио, Полем Погба, Сами Хедира, Роберто Перейра. Пауло Дибала может сыграть под нападающим. Что касается Иско и Оскара, я бы не назвал этих игроков выдающимися, но они бы нас усилили. К сожалению, они нам не принадлежат, и мы никогда их не подпишем», - сказал функционер.



«Мы ищем треквартисту? Вообще-то нам нужен игрок в полузащиту, но без каких-то специфических качеств. Нужен игрок, который впишется в эту линию, наполненную очень разными футболистами –может сыграть под нападающим. Что касается Иско и Оскара, я бы не назвал этих игроков выдающимися, но они бы нас усилили. К сожалению, они нам не принадлежат, и мы никогда их не подпишем», - сказал функционер. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!