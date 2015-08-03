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    У киевского «Динамо» сорвался товарищеский матч

    Заместитель генерального директора киевского «Динамо» Сергей Мохник дал понять, что из-за несговорчивости одесского «Черноморца» у команды сорвался международный товарищеский матч в плане подготовки к групповому турниру Лиги чемпионов.


    «Когда в прошлом сезоне «Черноморцу» было негде играть, мы пошли навстречу и предоставили им стадион «Динамо». Когда уже в этом сезоне понадобился игрок, дали им футболиста в аренду. А когда мы попросили одесситов сыграть в субботу, потому что у нас была возможность провести международный матч, нам навстречу не пошли. Как можно дальше вести дела? — сказал Мохник в эфире программы «Профутбол» на телеканале «2+2».
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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    03.08.2015 09:54
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 14:49

      Бывает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 3 августа 2015, 10:13

      Компромис не найден и теперь на горизонте война!

      -1
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