У киевского «Динамо» сорвался товарищеский матч

Заместитель генерального директора киевского «Динамо» Сергей Мохник дал понять, что из-за несговорчивости одесского «Черноморца» у команды сорвался международный товарищеский матч в плане подготовки к групповому турниру Лиги чемпионов.



«Когда в прошлом сезоне «Черноморцу» было негде играть, мы пошли навстречу и предоставили им стадион «Динамо». Когда уже в этом сезоне понадобился игрок, дали им футболиста в аренду. А когда мы попросили одесситов сыграть в субботу, потому что у нас была возможность провести международный матч, нам навстречу не пошли. Как можно дальше вести дела? — сказал Мохник в эфире программы «Профутбол» на телеканале «2+2».