Источник: Гасилин перешел в «Шальке»

Станет лучшим игроком Бундеслиги
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Станет лучшим игроком Бундеслиги
Лишь бы в состав попадал.
А то может для длинны скамейки и взяли
Нужно не в аренду уходить, а на совсем.. Из-за лимита наши клубы не отпускают русских на совсем, бабла кучу просят.. Лимит во всех отношениях делает хуже и клубам и сборной.. МуДко ........
Удачи ему,а зенитка пусть дальше тратит кучу бабла на уже готовых звёзд
Всё правильно сделал. Побольше бы таких решений, глядишь и сборная другой будет.
Я его еще в фифе нашел) Купил его в португальскую Виторию, так он очень раскрылся) Стал у меня лучшим бомбардиром чемпионата!
Хоть один выбрал футбол вместо денег...
Чинуши наши в шоке...."мы им лимит....миллионы....убрали конкуренцию....а они на запад уезжают..."...наверное экстренное совещание проведут по вопросу "Как изолировать молодых игроков от футбола посредством их обогащения и впредь искоренить такие казусы как Черышев и Гасилин"
скопинцев в ред булле, панюков в сент-этьенне, лысцов в бенфике, еще какие то наши ребята есть в португалии. караваев армейский в чехии. если еще шейдаев с гасилиным уедут в шальке, будет вообще круто.
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Я верю что он сможет себя проявить в Европе)
вот так мы разбрасываемся своими талантами а всякие Слаи Мбенги Канги Рондоны Странберги и тд и тп заполонили наши клубы почему бы тем же клубам не взять пацана в аренду и играл бы он у нас и радовал своей игрой нашего зрителя и может и было бы больше на трибуне зрителей потому что смотреть на своих ребят куда приятней чем на этих выше перечисленных
Да ты патриот. Вот только ник у тебя великого Гаринчи, а не местного Песьякова или Смолова.
Да ты патриот. Вот только ник у тебя великого Гаринчи, а не местного Песьякова или Смолова. Пусть играет там, где дают практику.
чтобы он переехил в пермь и начал спайс курить?
Чушь пишешь.. Там возможно еще больше раскроется, у всех ведущих сборных игроки во разных чемпионатах играют)
Это я гаринче написал)))))
Это я гаринче написал)))))