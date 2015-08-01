Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Гасилин перешел в «Шальке»

    Как информирует «Советский спорт», полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин, блеснувший недавно на Чемпионате Европы — U19, стал футболистом немецкого «Шальке». 19-летний игрок переехал в Гельзенкирхен на правах аренды.
    По всей видимости, в ближайшее время о переходе будет объявлено на официальном уровне.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      ilikeevb 1 августа 2015, 13:21

      Станет лучшим игроком Бундеслиги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Alexashka 1 августа 2015, 12:31

      Лишь бы в состав попадал.
      А то может для длинны скамейки и взяли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 1 августа 2015, 12:15

      Нужно не в аренду уходить, а на совсем.. Из-за лимита наши клубы не отпускают русских на совсем, бабла кучу просят.. Лимит во всех отношениях делает хуже и клубам и сборной.. МуДко ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 1 августа 2015, 11:54

      Удачи ему,а зенитка пусть дальше тратит кучу бабла на уже готовых звёзд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 1 августа 2015, 11:17

      Всё правильно сделал. Побольше бы таких решений, глядишь и сборная другой будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Antonio BarcaMan 1 августа 2015, 10:59

      Я его еще в фифе нашел) Купил его в португальскую Виторию, так он очень раскрылся) Стал у меня лучшим бомбардиром чемпионата!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 1 августа 2015, 10:29

      Хоть один выбрал футбол вместо денег...
      Чинуши наши в шоке...."мы им лимит....миллионы....убрали конкуренцию....а они на запад уезжают..."...наверное экстренное совещание проведут по вопросу "Как изолировать молодых игроков от футбола посредством их обогащения и впредь искоренить такие казусы как Черышев и Гасилин"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      Klasse > Jeck Denielse 1 августа 2015, 12:01

      скопинцев в ред булле, панюков в сент-этьенне, лысцов в бенфике, еще какие то наши ребята есть в португалии. караваев армейский в чехии. если еще шейдаев с гасилиным уедут в шальке, будет вообще круто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      mambukx 1 августа 2015, 10:21

      рекламный спам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 1 августа 2015, 10:15

      Я верю что он сможет себя проявить в Европе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 августа 2015, 10:04

      вот так мы разбрасываемся своими талантами а всякие Слаи Мбенги Канги Рондоны Странберги и тд и тп заполонили наши клубы почему бы тем же клубам не взять пацана в аренду и играл бы он у нас и радовал своей игрой нашего зрителя и может и было бы больше на трибуне зрителей потому что смотреть на своих ребят куда приятней чем на этих выше перечисленных

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +502

      diemens74 > Garrincha58 1 августа 2015, 11:02

      Да ты патриот. Вот только ник у тебя великого Гаринчи, а не местного Песьякова или Смолова.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +502

      diemens74 > Garrincha58 1 августа 2015, 11:04

      Да ты патриот. Вот только ник у тебя великого Гаринчи, а не местного Песьякова или Смолова. Пусть играет там, где дают практику.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      Klasse > Garrincha58 1 августа 2015, 12:14

      чтобы он переехил в пермь и начал спайс курить?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Klasse 1 августа 2015, 12:18

      Чушь пишешь.. Там возможно еще больше раскроется, у всех ведущих сборных игроки во разных чемпионатах играют)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Klasse 1 августа 2015, 12:19

      Это я гаринче написал)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Serhio1010 1 августа 2015, 12:19

      Это я гаринче написал)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11