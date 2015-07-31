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Стала известна причина отставки Перевертайло из «Тосно»

31 июля 2015, 22:06
14

Как мы уже сообщали, в пятницу главный тренер выступающего в ФНЛ "Тосно" Евгений Перевертайло подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. По информации "Чемпионат.ком", причиной такого решения специалиста стало постоянное вмешательство в тренерскую работу президента клуба Светланы Прониной.
Перевертайло проработал в Ленинградской области чуть больше полугода.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ ФНЛ Тосно Перевертайло Евгений
Комментарии (14)
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skiros
1438369634
Опять баба на корабле?
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sir_Alex
1438370300
И тут тётка!
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ЦэУ
1438370728
Кухайки могут упьявлять госудайством , но не футбольным клубом, однозначно!
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112910415
1438370999
что-то знакомое
Ответить
Nielsvangogh
1438371044
Баба на коробле к беде!!!
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Cynic
1438372243
и тут президент баба..
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Bobus
1438373047
А вот и тётя Света нарисовалась. Не одной же тёте Оле российский футбол вытягивать
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kupryaev
1438381288
ну мужики же управляют женскими клубами)
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Max-78
1438394100
Баба лезет в футбол,быть беде
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uran102
1438400184
Бред....
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