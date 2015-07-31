Стала известна причина отставки Перевертайло из «Тосно»

Как мы уже сообщали, в пятницу главный тренер выступающего в ФНЛ "Тосно" Евгений Перевертайло подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. По информации "Чемпионат.ком", причиной такого решения специалиста стало постоянное вмешательство в тренерскую работу президента клуба Светланы Прониной.





Перевертайло проработал в Ленинградской области чуть больше полугода. "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!