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«Тосно»: «К лучшему, что Перевертайло ушел»

31 июля 2015, 19:16
6

Генеральный директор выступающего в ФНЛ "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал известие об отставке главного тренера команды Евгения Перевертайло.
"Решили пообщаться с Евгением Николаевичем после очередной игры. В процессе беседы поняли, что будет лучше, если тренер покинет клуб. Причиной послужил неудачный старт команды в первенстве ФНЛ. По регламенту лиги мы должны найти нового специалиста в течение 30 дней. Пока у нас нет кандидатур на пост главного тренера клуба", - сказал функционер "Чемпионат.ком".

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ ФНЛ Тосно Перевертайло Евгений
Комментарии (6)
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shinnik
1438360004
Сказка кончилась..? Ищем Давыдова Анатолия Викторовича. Он спасёт. Как всегда. Как и всех.
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bw17
1438360039
Мне вообще непонятно, откуда бабло у Тосно. Команду тянут и тянут. За пару лет выскочили из ниоткуда и уже претенденты на Премьерку. А Перевертайло пора идти на повышение и потренировать в Премьер Лиге..
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112910415
1438360247
в процессе общения тренера послали на..., а он решил, что это увольнение!
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sir_Alex
1438362944
Свято место пусто не бывает
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