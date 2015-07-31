«Тосно»: «К лучшему, что Перевертайло ушел»

Генеральный директор выступающего в ФНЛ "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал известие об отставке главного тренера команды Евгения Перевертайло.
"Решили пообщаться с Евгением Николаевичем после очередной игры. В процессе беседы поняли, что будет лучше, если тренер покинет клуб. Причиной послужил неудачный старт команды в первенстве ФНЛ. По регламенту лиги мы должны найти нового специалиста в течение 30 дней. Пока у нас нет кандидатур на пост главного тренера клуба", - сказал функционер "Чемпионат.ком".
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Источник: Чемпионат.ком