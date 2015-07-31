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Йоветич перешел в «Интер»

31 июля 2015, 19:08
17

Миланский «Интер» проинформировал общественность, что уже бывший футболист английского «Манчестер Сити» Стеван Йоветич стал черно-синим. Итальянцы взяли балканца в полуторагодичную аренду, по окончании которой, вероятнее всего, выкупят права на футболиста. Президент «нерадзурри» Эрик Тохир верит, что Йоветич сделает атаку команды еще сильнее.
Отметим, что игрок уже выступал в Италии за «Фиорентину».

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Источник: Twitter
Италия. Серия А Италия Интер Манчестер Сити Йоветич Стеван
Комментарии (17)
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алекс88
1438365839
Раньше надо было уходить,и не терять в мс время
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Viola
1438367428
ну если Интер и с таким составом будет сопли жевать, то будет даже уже не смешно!
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max23480
1438368418
Я думаю, что он должен там сыграть лучше, чем в МС. Интер благодаря Jovetic'у должен попасть в ЛЧ или по крайней мере должны подняться вверх турнирной таблицы.
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skiros
1438369228
Жаль. МС такого игрока загубило. Будем надеяться, что вернёт свою форму и будет отжигать!
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ilikeevb
1438369286
Удачи Йоветич!
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moment of Glory
1438370721
Норм нап
Ответить
Павлюченко 13
1438371395
Удачи ему!
Ответить
Hardwell
1438374533
Я вот не пойму руководство Ювентуса.Им значит не удавалось к себе переманить Йоветича,Интер,который хуже гораздо выступает- смог...ладно,не стали его брать в нападение...НО ЗАТО ВЗЯЛИ ЗА 37 ДИБАЛА И ЗА 18 ДЗАДЗА,мёртвых,что ППЦ!!!!!!!!!!!! в нападение их вдвоём и ещё кучу шлака.А не проще было брать Швайна,Йоветича,кого нибудь ещё + Хедира и Манджукич.Теперь понабрали таких игроков,и как то не удаётся купить больше никого,да и никто не идёт.
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RUSTY8
1438407172
красава тохир начал наконец-то деньги вкладывать
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89388900185
1438946798
удачи ИНТЕРУ и Йоветичу
Ответить
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