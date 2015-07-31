Йоветич перешел в «Интер»

Миланский «Интер» проинформировал общественность, что уже бывший футболист английского «Манчестер Сити» Стеван Йоветич стал черно-синим. Итальянцы взяли балканца в полуторагодичную аренду, по окончании которой, вероятнее всего, выкупят права на футболиста. Президент «нерадзурри» Эрик Тохир верит, что Йоветич сделает атаку команды еще сильнее.





Отметим, что игрок уже выступал в Италии за «Фиорентину». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!