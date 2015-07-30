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    Кобелев: «Будем стремиться выиграть Кубок России»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев в интервью "ВТБ" поделился целями команды на сезон.
    "Будем стремиться попасть в тройку в чемпионате и выиграть Кубок России. А состав практически не изменился. Если брать команду, которая заканчивала сезон, то по большому счету ушёл только Кевин Кураньи", - сказал тренер команды, которая после двух туров РФПЛ имеет в активе только очко.

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    Источник: ВТБ-России

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    30.07.2015 17:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +254

      Vector 30 июля 2015, 20:27

      Попробуйте... Впечатления, так сказать, не очень

      1
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      Рейтинг: +25

      Payet > Vector 30 июля 2015, 21:16

      От вас то впечатление не лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      vf123 30 июля 2015, 19:29

      желаю успехов Динамо

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 30 июля 2015, 19:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какой вам трофей?)Какой кубок России, какая тройка, вы что, с дуба рухнули? мусорской гнилой динамовский коллектив ни на что не способен. Нет, ну за 7-12 место вполне по силам побороться

      -4
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      Рейтинг: +10

      пенек_2 > Valar Morghulis 30 июля 2015, 19:47

      Маразм крепчал,проспись товарищ и не кури больше эту дрянь

      0
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Valar Morghulis 30 июля 2015, 21:25

      Иди отсюда малолетка.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 > Valar Morghulis 31 июля 2015, 08:43

      сам ты гниль

      0
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      Рейтинг: +13

      vf123 30 июля 2015, 19:03

      В тройку не попадут, а кубок вполне по силам выиграть

      -1
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      Рейтинг: +50

      valeh172 30 июля 2015, 18:15

      То есть агенты Дугласа и Джуджака просто так ведут переговоры с другими клубами.

      2
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      Рейтинг: -100

      серИт 30 июля 2015, 17:35

      кобелим

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      romk-di 30 июля 2015, 17:24

      Верим

      0
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