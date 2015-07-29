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«Бомбардир» запускает мобильную версию!

29 июля 2015, 17:10
249

Вы просили – мы сделали! Уже сегодня вы можете протестировать мобильную версию «Бомбардира» по адресу m.bombardir.ru: удобная навигация, быстрый доступ к новостной ленте и статьям, онлайны матчей, комментарии.

При входе на сайт с мобильного устройства будет осуществляться автоматический переход на мобильную версию. При желании вы сможете открыть полную версию «Бомбардира», нажав на соответствующую иконку в разделе «Меню».
Мы как всегда вас просим отнести с пониманием к возможным недочетам или техническим сбоям. О возникших проблемах пишите здесь, в комментариях, обязательно указав устройство, с которого вы заходите на m.bombardir.ru. И, конечно же, мы с радостью выслушаем ваши пожелания и советы, как сделать мобильную версию «Бомбардира» лучше!

«Бомбардир» дарит подарки! Подробнее

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (249)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bw17
1438199599
Gовнище полное.. Неудобно... Многое не работает.. Верните обратно полную версию.
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Пряник71
1438369813
Ништяк,молодцы ребята!Всегда пользуюсь вашим порталом сокер,теперь и бомбардиром,так держать,успехов вам!
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Red__Blue
1438375335
Ех...совсем не тот сайт стал, совсем:С
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borodka
1438375710
Уважаемые редакторы,владельцы,и т.д. этого нового сайта,-плохо,очень плохо.... Некоторые футбольные группы "В контакте" предоставляют гораздо больше информации о футболе.P.S.:Даже грамотностью они делают Вас!
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Radim
1438379190
Теперь целыми днями сижу на этом замечательном сайте, Спасибо разработчикам!
Ответить
DD-DD
1438381866
Ай-да все на Соккер - он ЖИВОЙ!!
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DokTUR
1438409621
Соккер вернулся!!!
Ответить
Andreasbel99
1438418027
Соккер вернулся, все обратно на прежний сайт!
Ответить
proеzd2
1438876980
Отлично сработали шо мобильная ,шо полная работают быстро и чётко . не зря значит подавали голоса .
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proеzd2
1438880989
ни чего себе ,а кто минус зафигачил мну!? за шо!?
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