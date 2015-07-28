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  • Анохин: «На Капелло мы обожглись, с новым тренером будет краткосрочный контракт»

Анохин: «На Капелло мы обожглись, с новым тренером будет краткосрочный контракт»

28 июля 2015, 17:11
12

Член исполкома РФС, глава Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что контракт с новым главным тренером сборной России будет заключен до конца отборочного цикла ЧЕ -2016. Напомним, что соглашение с предыдущим наставником команды Фабио Капелло в конце 2013 года было продлено до лета 2018 года. Из-за неудовлетворительных результатов с итальянцем растрогли контракт этим летом. Главным претендентом на освободившуюся должность считается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.

"На более длительный срок никто не будет заключать договор, - цитирует ТАСС Анохина. - Исходя из того, что с Фабио Капелло мы ошиблись. Мягко скажем - обожглись. Новому главному тренеру необходимо сконцентрироваться на ближайших перспективах, а нам - посмотреть, как этот тренер проявит себя уже в сентябре. Позже исполком РФС примет решение о более длительном контракте с тренером".

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Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Анохин Сергей
Комментарии (12)
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серИт
1438094193
лям попили и пока хватит
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brat070
1438095582
на 2 недели теперь заключайте контракты, а в особых случаях на 1-й тайм, во 2-м уже и.о. руководить будет
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Fred Devil
1438095779
Вы, Рфс-ные уйобыши, дело в отступных, а не в сроках контракта. Ссу.т в глаза народу, и не краснеют. Метлой бы вас всех на помойку вымести, ворюги проклятые!
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112910415
1438095837
Анохин успешнейшим образом подпевает сильным мира сего! далеко пойдёт.
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Зенит 2015
1438096720
Кто то обжёгся, а кто то просто нагрелся!
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Viktor41
1438096964
Обожглись вы трижды. О голландцах забыли? Затяжное обжигание.
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shinnik
1438098958
от Севильи до Канады все вам скажут .на х ...надо
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qasi32
1438100269
я рассылаю спам, я дурачок
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WhiteEgon
1438107856
А по идее должны были заключить контракт со Слуцким лет на двацать! )))
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nahan
1438166760
Урок на века...
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