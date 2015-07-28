Анохин: «На Капелло мы обожглись, с новым тренером будет краткосрочный контракт»

Член исполкома РФС, глава Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что контракт с новым главным тренером сборной России будет заключен до конца отборочного цикла ЧЕ -2016. Напомним, что соглашение с предыдущим наставником команды Фабио Капелло в конце 2013 года было продлено до лета 2018 года. Из-за неудовлетворительных результатов с итальянцем растрогли контракт этим летом. Главным претендентом на освободившуюся должность считается наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.



"На более длительный срок никто не будет заключать договор, - цитирует ТАСС Анохина. - Исходя из того, что с Фабио Капелло мы ошиблись. Мягко скажем - обожглись. Новому главному тренеру необходимо сконцентрироваться на ближайших перспективах, а нам - посмотреть, как этот тренер проявит себя уже в сентябре. Позже исполком РФС примет решение о более длительном контракте с тренером".



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